Au revenit cozile la inmatriculari si permise

Dupa scandalul cozilor de la pasapoarte, MAI o da din nou in bara: sute de bucuresteni au asteptat, ieri, zadarnic, sa-si ridice noile permise de conducere si certificatele de inmatriculare.

Ca urmare a unei defectiuni tehnice aparute, miercuri noaptea, la serverul central al Directia de Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din Capitala, bucurestenii treziti cu noaptea-n cap pentru a-si rezolva problemele s-au trezit, ieri dimineata, in fata unor usi inchise.

Si inchise au ramas chiar daca inclusiv ministrul de Interne Carmen Dan s-a deplasat la fata locului, dupa ce presa a prezentat cozile interminabile formate in fata Directiei. Cozi aparute din cauza faptului ca anuntul autoritatilor de suspendare a programului cu public pe durata intregii zi a fost facut tarziu. In plus, optimistii care sperau ca problema sa se rezolve totusi mai repede au continuat sa stea la coada. Venita la fata locului ca sa calmeze spiritele, ministra Carmen Dan le-a explicat oamenilor ca sistemul este blocat nu numai in Bucuresti ci in toata tara si asta din cauza ca un ventilator s-a stricat iar piesele de schimb necesare urmau sa ajunga in Romania in cursul dupa-amiezii de ieri. In plus, Carmen Dan s-a grabit sa-i asigure pe oameni ca acest sistem, care poate fi blocat si de un biet ventilator de racire, ”se afla pe sfarsitul duratei de exploatare”, a fost achizitionat unul mai performant ”pe care se lucreaza deja de aproximativ doua luni”. Nu suficient insa, dupa cum se pare.