Au rasunat sirenele. Sistemul de avertizare in situatii de urgenta, testat azi in Capitala

Locuitorii Capitalei au putut auzi, in prima parte a zilei de meircuri, sunetele unor sirene rasunand in diferite zone ale Bucurestilor.

A fost vorba despre o testare a sistemului de alertare sonora in caz de situatii de urgenta, parte a exercitiului PROCIV 2017, ce se desfasoara de marti incepand in mai multe judete din tara.

De aceasta data, in Capitala si in Ilfov, dar si in alte 12 judete, sirenele au fost auzite incepand cu ora 10 si, din cate au transmis reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov, vor fi actionate pana catre ora 12.

Aceste sirene de alarmare, montate pe cladirile din Bucuresti – fie ca e vorba despre imobile de locuit, fie ale unor institutii publice sau cu alte destinatii – se vor auzit de cinci ori, fiecare dintre aceste sunete avand cate 16 secunde. “Deoarece zgomotul puternic poate induce senzatia de panica, informati din timp membrii familiei asupra faptului ca va fi o testare a sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila”, au transmis reprezentantii ISU Bucuresti- Ilfov inca de zilele trecute.

Exercitiul desfasurat la nivel national, inceput marti, dureaza pana vineri. Iata calendarul: