Au prins cel mai mare rechin din Europa

In largul coastelor Irlandei, un pescar amator a avut parte de prada vietii lui. Un rechin din specia Hexanchus griseus, lung de aproximativ 7,5 metri.

Ben Bond, proprietarul unei mici ambarcatiuni, alaturi de capitanul Luke Aston, incepusera o partida de pescuit de trei zile in Carrigaholt (comitatul Clare), si nici nu banuiau ca aveau sa prinda un rechin cu sase branhii, o specie care traieste la mari adancimi si nu interactioneaza cu aomul. Pentru a scoate rechinul la suprafata marii au avut parte ”de o lupta extenuanta de mai bine de o ora si jumatate”, Ben afirmand ca surpriza a fost atat de mare incat ”a uitat” de frica. Monstrul capturat avea, potrivit estimarilor celor doi, aproximativ 7, 5 metri lungime si o greutate de 680 de kg (dupa un calcul al capitanului Aston, care a reusit sa-i masoare circumferinta) , date aproximative pentru ca ei nu au putut cantari rechinul si l-au eliberat in scurt timp. Observand fotografiile, specialistii au afirmat ca estimarile celor doi sunt corecte (rechinii din specia Hexanchus avand in general o lungime de sase metri) si ca este vorba de cel mai mare rechin observat si capturat, fie si scurt timp, in apele Europene. ”Avea o pereche de falci impresionante”, a spus Ben Bond. ”N-as vrea sa fiu in apa cu el”. Rechinul cu sase branhii (de regula rechinii au cinci) traieste la adancimi inaccesibile omului, fiind rareori filmat din submersibile special concepute pentru zonele abisale ale oceanelor.