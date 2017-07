Au inceput cozile la Universitati

Ieri a fost prima zi de inscriere la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucuresti, una dintre cele mai cautate universitati din Romania, iar mii de candidati au stat, inca de la primele ore ale diminetii, la cozi pentru a-si depune dosarele. Anul acesta, ASE scoate la concurs peste 5.900 de locuri.

Mii de candidati, care aspira la un loc intr-una dintre facultatile Academiei de Studii Economice din Bucuresti, au venit sa isi depuna dosarul pentru admitere, chiar in prima zi de inscrieri. Conducerea Academiei de Studii Economice a anuntat ca au fost scoase la concurs 5.908 locuri, dintre care 2.719 sunt bugetate. ASE mai ofera 1.000 de locuri pentru invatamantul la distanta. “Sunt foarte multi candidati pentru prima zi, fata de alti ani. Din experienta anilor precedenti, cea mai cautate facultate este, fara doar si poate, Cibernetica. Anul trecut, am avut 2.600 de candidati cu prima optiune Cibernetica, pe toate cele trei specializari, pe un numar de 400 de locuri la buget, adica aproximativ sase pe un loc. Facultatea de Finante este la fel de cautata, dar a inceput usor, usor sa mai piarda din candidati, dar creste foarte mult Contabilitatea”, a declarat Nicolae Istudor, rectorul ASE. Situatia e cam la fel si la Cluj.SI universitatile de stat din Cluj-Napoca au inceput inscrierea pentru admiterea in anul universitar 2017 – 2018, fiind scoase la concurs un numar de 9.767 de locuri bugetate la licenta, cele mai multe, peste jumatate dintre ele, apartinand Universitatii Babes-Bolyai. Reprezentantii UBB au declarat ca absolventii de liceu au la dispozitie, pentru anul universitar 2017-2018, la cele 21 de facultati, un numar de 4.947 de locuri bugetate, peste 9.200 de locuri in regim cu taxa, 2.650 de locuri pentru invatamantul la distanta si invatamantul cu frecventa redusa.