Au facut si iahtul hibrid

Heesen Yacht a prezentat primul model dintr-o noua generatie de astfel de ambarcatiuni de lux si agrement: Home, un iaht de 50 de metri lungime, in acord actualele tendinte de minimalizare a impactului tehnologiilor asupra mediului.

Mai ecologic, mai silentios si cu propulsie hibrida. Acesta a fost caietul de sarcini al celor de la Heesen. Home, nu numai ca este si eficient, avand un consum redus de combustibil, dar mai ales foarte silentios, permitand o croaziera doar in zgomotul marii. Sau pe aproape, gratie a doua motoare electrice (de 127 kw fiecare), care ii asigura o viteza de 9 noduri, utilizand doar generatoarele. Un mod de deplasare care-i va permite echipajului sa paraseasca porturile fara sa-i trezeasca pe proprietari si pe invitatii acestora. Exista doua surse de alimentare pentru propulsie: diesel sau electrica. Ele pot fi utilizate independent sau simultan, oferind mai putin zgomot si vibratii, o gestiune mai flexibila a alimentarii si o eficacitate crescuta. Cu o autonomie de 3750 de mile marine, Home are o viteza de croaziera de 12 noduri, si o vitreza maxima de 16, 3 noduri, o performanta interesanta tinand cont de motoarele sale: doua MTU 12V de 600 kw fiecare, relativ mici pentru un iaht de aceasta talie. Aici isi spune cuvantul coca rapida acestui vas din aluminiu, proiectata de specialistul Van Oossanen. Home are un pescaj de doar 2,15 metri, ideal pentru apele mici. Designul (Omega Architects) se caracterizeaza printr-o etrava verticala si o superstructura impresionanta. Interiorul (semnat Cristiano Gatto Design) este sofisticat, bazat pe o paleta coloristica de doua tonuri, da o senzatie de relaxare si mai ales de luminozitate.