Au dat de necaz din cauza unor sturioni

Doi barbati au ajuns in atentia oamenilor legii galateni. Totul, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost luat la verificat, iar in interior a fost gasita o cantitate insemnata de peste, pentru care politistii spun ca respectivii nu ar fi avut documente legale.

Este vorba despre un barbat in varsta de 47 de ani si despre un altul, in varsta de 49 de ani, care se aflau, deunazi, intr-o autoutilitara, undeva in localitatea galateana Branistea. Masina era incarcata cu sturioni, mai exact cu 180 de kilograme de nisetru, din cate anunta, luni, intr-un comunicat al IGPR-ului.

Cei doi oameni au ramas si fata peste, dar si dara autovehiculul cu care il transportau. In tot acest timp, oamenii legii fac cercetari “sub aspectul savarsirii infractiunii de detinere si transport al sturionilor capturati pe teritoriul Romaniei din habitatele piscicole naturale, precum si al produselor si subproduselor obtinute din acestia, fara respectarea prevederilor legale in vigoare, cu exceptia celor proveniti din acvacultura, pentru care se face dovada originii prin documente si marcaje justificative legale”, anunta sursa mentionata.

sursa foto: Politia Romana