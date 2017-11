Au capturat mama cocainei

”De 40 de ani de cand am inceput lupta contra narcotraficului nu am reusit o captura de o asemenea amploare”, a declarat presedintele Columbiei, Juan Manuel Santos, anuntand un ”record istoric”: 12 tone de cocaina.

Avand o valoare estimata la 360 de milioane de dolari, drogurile apartineau principalei organizatii criminale din Columbia, Clan del Golfo, fiind descoperita intr-o zona unde se produc banane din departamentul Antioquia (nord-est). Santos a precizat ca aceasta noua captura ridica la 362 de tone cantitatea de cocaina confiscata anul acesta in Columbia. La sfarsitul lunii trecute, Donald Trump si-a exprimat fata de presedintele columbian ”preocuparea” fata de ”extraordinare expansiune” in Columbia a plantatiilor de coca, ingredientul de baza al cocainei.

Cultura foilor de coca se intinde pe 146.000 de hectare in Columbia. Captura a fost facuta in urma unei operatiuni desfasurata de 400 de politisti in patru proprietati din orasele Chigorodo si Carepa. Drogurile se aflau ascunse sub pamant si apartineau liderului Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, poreclit ”Otoniel”, care este la ora actuala cel mai cautat om in Columbia. Clan del Golfo, alcatuit din fosti paramilitari ai militiilor armate de extrema dreapta, au anuntat, in septembrie, ca sunt gata sa se predea, dupa doi ani de lupte intensive cu politia. Gruparea numara 4000 de membri dar dupa ofensivele guvernamentale s-a redus la 1800 de oameni.