Atentionari nowcasting. COD PORTOCALIU de averse si vijelii

Dupa situatia aparuta seara trecuta, in urma unei furtuni violente de a pus la pamant mai multi copaci, intr-un camping din Bihor,ucigand un om si ranind alti 16, mai toata lumea sta cu ochii pe informatiile despre vreme.

Iar meteorologii atentioneaza ca in perioada imediat urmatoare in unele zone vor fi furtuni.

In acest sens, au fost emise mai multe atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.r) COD GALBEN, dar si unele COD PORTOCALIU. Acestea din urma vizeaza zona de munte a judetului Prahova, unde, conform ANM, pana la ora 13.30, se anunta “frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, grindina de medii dimensiuni, averse ce vor cumula local 30-35 l/mp”, dar si localitati din judetele Vrancea si Baacau. In aceste doua cazuri ultim mentionate, o atentionare nowcastign COD PORTOCALIU este valabila in intervalul orar 13.14. Si vizeaza “judetul Vrancea: Campuri, Negrilesti, Nistoresti, Paulesti, Soveja, Tulnici, Vizantea-Livezi, Vrancioaia; judetul Bacau: Slanic-Moldova, Casin, Manastirea Casin, Oituz, Pargaresti”, unde sunt anuntata “averse ce vor cumula local 35 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici si medii si intensificari de scurta durata ale vantului ce vor lua aspect de vijelie”.

Prognoza de scurta durata arata si ca, pana la ora 13.15, in zona montana a judetului Vrancea sunt asteptate “averse ce vor cumula local 35 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni medii si intensificari de scurta durata ale vantului ce vor lua aspect de vijelie”, motiv pentru care a fost emisa o atentionare nowcasting de tip cod portocaliu.