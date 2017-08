Atentionari nowcasting. Ce se anunta pentru urmatoarele ore!

Daca la nivelul Capitalei se poate observa ca prima zi a acestei saptamani nu a fost la fel de calda ca precedentele, iar soarele a fost acoperit de nori, in alte zone din tara un fenomen meteo isi face simtita din plin prezenta, pana catre orele serii.

Concret, vantul va fi prezent in peisaj pe raza mia multor judete ale tarii, motiv pentru care specialistii in meteorologie au emis atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.r) COD GALBEN.

Daca in judetele Constanta si Tulcea fenomenul va fi prezent cel putin pana la ora 18, cand, conform Administratiei Nationale de Meteorologie, se pot semnala “intensificari ale vantului care local vor depasi la rafala 55 km/h, pana la 65…70 km/h in Delta Dunarii”, in cazul mai multor judete din zona Moldovei rafalele se vor semnala pana la ora 20. Este vorba despre judetele Iasi, Vaslui, Botosani, Galati si despre zona joasa a judetului Neamt, unde, potrivit ANM, sunt prognozate “intensificari locale ale vantului ce vor atinge si depasi la rafala 55…60 km/h, trecator 70 km/h.