Atentionari despre vremea din urmatoarele ore

Soarele si cerul senin din Capitala, de la aceasta ora, le lasa multora impresia ca e martie, nicidecum decembrie.

In alte zone ale tarii, insa, vremea nu e nici pe departe la fel de frumoasa, ci mai degraba specifica anotimpului in care ne aflam, cu ceata si vant ce spulbera zapada.

De altfel, la momentul de fata sunt valabile doua atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.n.) COD GALBEN transmise de catre specialistii de Administratia Nationala de Meteorologie.

Una dintre ele anunta faptul ca, pana la ora 17, ceata va scadea vizibilitatea sub 200 de mtri, izolat si sub 50 de metri, in Baile Tusnad, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Toplita, Carta, Ciceu, Ciucsangeorgiu, Ciumani, Cozmeni, Danesti, Ditrau, Frumoasa, Galautas, Joseni, Lazarea, Leliceni, Madaras, Mihaileni, Pauleni-Ciuc, Racu, Remetea, Sancraieni, Sandominic, Sanmartin, Sansimion, Santimbru, Sarmas, Siculeni, Subcetate, Suseni, Tomesti, Tusnad, Voslabeni – din judetul Harghita.

Cealalta, valabila pana la ora 18, cuprinde zona de munte a judetului Cluj, unde “la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta intensificari care la rafala vor atinge si depasi 90 km/h, spulberand zapada”, din cate transmit meteorologii.