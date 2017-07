Atentionari de ultima ora. COD PORTOCALIU de furtuni

Vremea se anunta a fi furtunoasa, pe finel de zi, in mai multe zone din tara, indeosebi in Moldova, dar si in Dobrogea.

In acest sens, meteorologii au emis atentionari nowcasting COD PORTOCALIU, prin care informeaza unde anume va ploua, pana la ce ora si in ce cantitati:

Astfel, atentionarile transmise din directia ANM in aceatsa dpa-amiaza sunt valabile dupa cum urmeaza:

Pana la 17:30

-judetul Vaslui: Husi, Murgeni, Arsura, Banca, Berezeni, Blagesti, Bunesti-Averesti, Cretesti, Dimitrie Cantemir, Dodesti, Dranceni, Duda-Epureni, Epureni, Falciu, Gagesti, Hoceni, Lunca Banului, Malusteni, Oltenesti, Padureni, Rosiesti, Stanilesti, Suletea, Tatarani, Vetrisoaia, Viisoara, Vutcani – unde se anunta “averse ce vor atinge si depasi local 35 l/mp, izolat 40 l/mp, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni medii si mari”.

Pana la 17:50

-in judetul Constanta: Cogealac, Fantanele, Gradina, Mihail Kogalniceanu si in judetul Tulcea: Babadag, Baia, Beidaud, Mihai Bravu, Sarichioi, Slava Cercheza, Stejaru, unde se anunta “cantitati de apa ce vor depasi 35 l/ mp, grindina de medii si mari dimensiuni, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, ce pot lua aspect de vijelie”

Pana ora 18:30

-in judetul Galati: Beresti, Targu Bujor, Balabanesti, Baleni, Baneasa, Beresti-Meria, Cavadinesti, Corni, Cuca, Draguseni, Fartanesti, Foltesti, Jorasti, Mastacani, Pechea, Radesti, Rediu, Scanteiesti, Smulti, Suceveni, Suhurlui, Varlezi si in judetul Vaslui: Fruntiseni, Malusteni, Vinderei, Zorleni, unde se anunta “averse ce vor atinge si depasi local 35 l/mp, izolat 40 l/mp, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni medii si mari”.