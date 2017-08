Atentionari de la meteorologi. Ce zone se vor afla COD GALBEN orele urmatoare!

Daca in Capitala soarele a iesit dintre nori, dupa ce noaptea trecuta a plouat semnificativ, iar temperaturile sunt foarte placute, pentru orele urmatoare au fost emise, dinspre Administratia Nationala de Meteorologie, mai multe atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.r) pentru multe zone din tara.

Mai exact, au fost emise o serie de atentionari COD GALBEN de vant, valabile dupa cum urmeaza:

-pana la ora 16, in judetele Ialomite si Braila, unde sunt anuntate “intensificari ale vantului cu viteze ce local vor depasi la rafala 55-60 km/h”.

-pana la ora 16, in judetele Vaslui, Galati, Iasi, in zona joasa a judetului Vrancea, dar si in judetul Botosani: Darabani, Stefanesti, Adaseni, Albesti, Avrameni, Blandesti, Calarasi, Concesti, Cotusca, Dangeni, Dobarceni, Draguseni, Durnesti, Gorbanesti, Hanesti, Havarna, Hlipiceni, Lunca, Manoleasa, Mihalaseni, Mileanca, Mitoc, Paltinis, Radauti-Prut, Ripiceni, Romanesti, Santa Mare, Saveni, Stiubieni, Sulita, Todireni, Trusesti, Ungureni, Viisoara, Vlasinesti, unde se vor semnala “intensificari locale ale vantului ce vor atinge si depasi la rafala 55…60 km/h, izolat 70 km/h”.

– pana la ora 18, in judetele Constanta si Tulcea, unde specialistii spun ca vantul poate depasi la rafala viteza de 55 km/h.