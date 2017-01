Atentionare: polei si vant in mai multe regiuni, dar si ninsori la munte (VEZI HARTA)

Cele mai recente informatii venite din directia meteorologilor nu sunt tocmai cele pe care sperau sa le afle cei care suporta cu greu frigul de afara, nemaivorbind de cei care se deplaseaza cu greu, din cauza zapezii.

Trebuie, insa, avut in vedere faptul ca, in prima faza, de joi de la ora 13 si pana vineri la primele ore ale zilei, adica la 5 dimineata, vantul isi va face din plin simtita prezenta in mai multe zone ale tarii. Din cate anunta ANM, va sufla cu putere la munte, dar sin in sud-estul, sudul si centrul tarii, uneori spulberand zapada. Totodata, specialistii spun ca a doua parte a zilei de joi poate aduce in peisaj ninsori slabe, la munte si in zonele intracarpatice.

Departe de a aduce schimbari in bine, la nivel de precipitatii, ziua de vineri va incepe cu precipitatii mixte. In acest sens, meteorologii au emis un COD GALBEN, valabil in intervalul 13 ianuarie, ora 05 -14 ianuarie, ora 12, prin intermediul caruia se anunta ca in aceasta perioada astfel de precipitatii mixte se vor semnala in vestul, centrul si nordul Romaniei si vor favoriza depuneri de polei. Acest ultim fenomen se va semnala, din cate spun specialistii, in Banat si Crisana, vineri in prima parte a zilei, pentru ca apoi, dupa-amiaza, sa apara si in Transilvania si nordul Moldovei.

Nu vor scapa de polei nici zona Olteniei, regiunea de vest a Munteniei, dar nici Transilvania si Moldova, fenomenul care presupune aparitia unui strat alunecos la nivelul carosabilului si al trotuarelor urmand sa apara in noaptea de vineri spre sambata si in prima parte a zilei de 14 ianuarie.

Ar mai fi de mentionat faptul ca la munte vor cadea din nou ninsori, insa nu foarte insemnate cantitativ, dar posibil viscolite, urmand ca precipitatiile amintite sa se semnaleze, incepand cu noaptea de 13 spre 14 ianuarie si in zonele intracarpatice.

Totodata, e bine de avut in vedere ca in intervalul in care e valabil acest COD GALBEN si vantul se va semnala in peisaj, cu rafale mai puternice la munte, dar si in vestul tarii si in sudul Banatului.

sursa foto: ANM