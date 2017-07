Atentionare meteo: averse cu descarcari electrice

Daca in unele zone ale capitalei, in cursul dupa-amiezii de sambata, a plouat razlet, vreme de cateva minute, nu la fel de trecatoare se anunta a fi precipitatiile in alte regiuni.

Si acest lucru este cat se poate de clar daca urmarim informatiile cuprinse de atentionarea nowcasting (cu efect imediat-n.r) COD GALBEN transmisa din directia Administratiei Nationale de Meteorologie, emisa pentru localitati de pe raza a cinci judete din zona Moldovei.

Sunt anuntate ploi in aversa, ce pot ajunge, local, sa treaca de limita a 20-25 l/mp, precipitatii ce pot fi insotite nu doar de descarcari electrice, ci si de grindina si vant cu intensificari.

Zonele vizate de atentionarea nowcasting COD GALBEN valabila sambata in intervalul orar 17.10-18.30 sunt: