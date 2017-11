Atentionare de la meteorologi. Judetele vizate

Specialistii de la ANM transmit faptul ca in orele urmatoare ceata isi va face simtita prezenta in peisaj in doua judete.

Este vorba despre Constanta si Tulcea, judete aflate sub incidenta unei atentionari nowcasting COD GALBEN pana la ora 14.

Din mesajul emis dinspre Administratia Nationala de Meteorologie reiese ca negura va duce la scaderea vizibilitatii sub 200 de metri local, posibil si sub limita a 50 de metri, dar izolat.