Atentionare de calatorie de la MAE, pe fondul inundatiilor din Grecia

Locuitorii mai multor zone din Grecia se confrunta cu vitregiile naturii. Pana la momentul de fata presa internationala anunta ca sunt 15 pierderi de vieti in urma intemperiilor.

Pe fondul inundatiilor care au lovit mai multe zone din Grecia, oficialii Ministerului de Externe au transmis, joi, o atentionare de calatorie.

Astfel ca romanii care vor sa ajunga pe taram elen sunt informati ca, urmare a inundatiilor si a fenomenelor meteo ce au avut loc in prima zi a acestei saptamani, pe insula Symi a fost declarata stare de urgenta, iar “infrastuctura insulei a fost grav afectata, imobilele au fost inundate, iar insula a ramas fara electricitate”.

Totodata, MAE transmite ca o masura similara – decretarea starii de urgenta – a fost luata, de aceasta data miercuri, si in Mandra, Magoula si Nea Peramos, localitati din regiunea Attica, din cauza ploilor torentiale care au provocat inundatii.

Iar vestile despre intervalul urmator nu sunt deloc cele sperate. “Prognozele meteo indica, pana la sfarsitul saptamanii, risc de averse, furtuni si, pe alocuri, grindina, ca urmare a fenomenului meteo “Euridice” care afecteaza zona”, subliniaza aceeasi sursa.

E important de avut in vedere faptul ca romanii care au nevoie de asistenta consulara au la dispozitie mai multe numere de telefon: ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106728875. De asemenea, in cazul unei situatii cu caracter de urgenta se poate apela telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Grecia: +306978996222.

sursa foto: captura video youtube