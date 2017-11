Atentionare de calatorie de la MAE: greva generala in Italia. Telefoane utile pentru romani

Intentia mai multor organizatii sindicale italiene de a organiza, in cursul zilei de vineri, o greva generala le este anuntata romanilor care fie se afla in Italia fie urmeaza sa calatoreasca spre aceasta tara prin intermetiul unei atentionari de calatorie emise din directia Ministerului de Externe de la Bucuresti.

Protestul vizeaza masurile economice si sociale ale guvernului, anunta aceeasi sursa. Pe durata grevei de 24 de ore, “transportul public si administratia de stat vor fi cele mai afectate, fiind anuntate perturbari semnificative la nivelul transportului aerian, feroviar, maritim si al transportului in comun din Italia. De asemenea, sindicatul USB a anuntat manifestatii in peste 40 de orase din tara”, se mentioneaza in comunicatul MAE.

Romanii care au nevoie de asistenta consulara, pot apela numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. In situatia in care compatriotii “se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie numarul de telefon de permanenta: +393451473935”, transmit reprezentantii institutiei coduse de catre Teodor Melescanu.