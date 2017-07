Atentie, soferi! Se anunta restrictii de circulatie, vineri, in centrul Capitalei

Activitati menite sa celebreze evenimentul important pentru suflarea franceza – Ziua Nationala, marcata pe 14 iulie – vor fi organizate vineri si in Capitala.

Drept pentru care circulatia autovehiculelor in zona centrala a Bucurestilor – in speta in apropierea sediului Ambasadei Frantei, aflate pe Strada Biserica Amzei 13-15 – va fi restrictionata temporar. Si anume, “traficul rutier va fi inchis, la data de 14 iulie, pe stada Christian Tell (intre Piata Amzei si bulevardul Dacia), incepand cu ora 08:00 si pe strada Biserica Amzei (intre strada Mendeleev si Calea Victoriei), incepand cu ora 14:00, pana la terminarea activitatilor”, din cate au anuntat reprezentantii Politiei Romane.

Din directia aceleiasi surse a fost facuta publica si o harta cu rutele ocolitoare pe care le au la dispozitie conducatorii auto care au drum in zonele in care se instituie restrictiile valabile vineri, 14 iulie.

sursa foto: Facebook/Politia Romana