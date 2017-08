Atentie! Sirenele pentru alarmare publica vor suna miercuri in Capitala!

In cazul in care miercuri dimineata auziti in Capitala si judetul Ilfov un sunet de sirena, nu va speriati! Sunt doar verificari facute la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

Sirenele pentru alarmare publica vor fi pornite intre orele 10 si 11, anunta reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov. “Prin aceasta verificare urmarim imbunatatirea sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila”, transmit reprezentantii ISU, la nivel de motive pentru care s-a luat aceasta decizie.

Testarea sistemului vine la aproape trei luni de cand s-a desfasurat, timp de mai multe zile, un exercitiu de alarmare desfasurat la nivelul IGSU, rastimp in care sirenele au sunat, alternativ, intr-un anumit interval orar, atat in Bucuresti, cat si in judetele tarii.

Sistemele de alarmare publica se folosesc in situatii de risc – de exemplu inundatii, viituri, accidente in care se gestioneaza substante periculoase.

sursa foto: ISU