Atentie la smartwatch-urile pentru copii!

Miscarea de Protectie a consumatorilor la nivel european transmite o alerta cu privire la ceasurile smart destinate copiilor, device-uri care, in loc sa ii protejeze pe cei mici, sunt surpinzator de vulnerabile in fata criminalitatii informatice, anunta Asociatia pentru Protectia Consumatorilor Info Cons din Romania, organizatie care va demara o actiune de monitorizare a pietei autohtone privind aceste produse.

Consiliul Consumatorilor din Norvegia a constatat ca o persona straina poate prelua controlul ceasului si comunica si urmari copilul in timp ce se deplaseaza, sau sa para ca acesta este in alt loc decat unde este in realitate. Datele sunt trimise si stocate fara a fi criptate. Sentimentul fals de Securitate : functiile SOS din ceasurile

Viksfjord si Gator sunt foarte slabe. Alertele transmise atunci cand

copilul paraseste o zona permisa sunt, deasemenea foarte slabe. Termeni si conditii ilegale si inexistente : unele dintre aplicatiile asociate ceasurilor nu au termeni si conditii. De asemenea, nu se pot sterge datele sau contul de utilizator. Smartwatch-urile ar putea pune in pericol copiii, au avertizat, la randul lor, asociatii pentru protectia copilului din Statele Unite, care au cerut agentiei guvernamentale Federal Trade Commission, responsabila cu reglementarea activitatilor comerciale, sa inceapa o ancheta privind riscurile pe care aceste ceasuri le presupun si au cerut companiilor sistarea comercializarii lor. Este dat exemplul ceasurilor Caref si SeTracker, aparate ce pot fi controlate de persoane straine pentru localizarea copiilor sau pentru a le intercepta convorbirile.