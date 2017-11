Atentie, incep cozile la schimbatul anvelopelor!

Dupa ce toata vara s-au calcat in picioare pentru inmatricularea masinii sau schimbarea permisului de conducere, soferii se scoala acum cu noaptea-n cap ca sa-si monteze anvelopele de iarna.

Anotimpul rece care sta sa vina este unul de castiguri pentru patronii service-urilor sau vulcanizarilor, dar o pacoste pentru conducatorii auto: pretul unui set de 4 anvelope noi de iarna variaza intre 480 si 3.000 de lei, in functie de dimensiuni si de calitate, iar schimbarea cauciucurilor, cu tot cu echilibrarea rotilor, costa, in medie, 100 de lei. Cozi in tara, imbulzeala mare si in Capitala, unde vulcanizarile lucreaza la foc automat si, mai peste tot, programari pentru trei zile in avans. Anvelopele de vara nu au aderenta de zapada si gheata si pot cauza accidente grave, dar panica soferilor vine mai ales din cauza amenzilor pe care le risca daca sunt suprinsi fara cauciucuri de iarna, de la 1.300 de lei, pana la 2.900 de lei si confiscarea certificatului de inmatriculare. Mai mult, in cazul unui accident, daca masina nu a fost echipata cu anvelope de iarna, companiile de asigurari pot refuza plata despagubirilor. Politia spune ca legislatia din Romania nu conditioneaza utilizarea anvelopelor de iarna de o anumita data, ci de starea partii carosabile – daca aceasta este acoperita cu gheata, polei sau zapada. Cu alte cuvinte, daca ai plecat pe soare din Bucuresti si ajungi in Sinaia, unde ninge, esti bun de plata.