Atentie, condusul te prosteste

Un studiu realizat de cercetatorii Universitatii din Leicester releva faptul ca activitatile sedentare, precum condusul, afecteaza activitatea creierului, avand efecte negative asupra nivelului de inteligenta al indivizilor.

Condusul pentru mai mult de doua ore pe zi reduce in mod constant coeficientul de inteligenta, arata studiul efectuat de cercetatorii britanici. Conform cercetatorilor, activitatile sedentare, precum condusul sau urmaritul televizorului, pot reduce scorul testelor IQ. ”Stiam deja ca daca stam in fata volanului mai mult de doua ore pe zi putem avea probleme de inima. Acest nou studiu indica faptul ca aceasta activitate este rea si pentru creier deoarece activitatea intelectuala este scazuta in timpul orelor de condus”, a declarat Kishan Bakrania, cercetator al Universitatii din Leicester. De asemnenea, cica si frica te prosteste. Hormonul fricii determina schimbari majore in organismul tau. Iar vasele de sange din creier se ingusteaza in momentul in care frica pune stapanire pe cineva! Irigarea creierului cu sange scade. Si lipsa oxigenului la nivelul creierului se face simtita prin reducerea activitatii cerebrale. Din lipsa de oxigen suficient, conexiunile neuronale scad in activitate si tindem sa uitam cam totul. Inclusiv normele sociale, legile si respectul fata de cei din jur.