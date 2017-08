Atentie! Carne infestata cu Hepatita E în Europa

Dupa scandalul provocat pe piata UE de ouale contaminate cu insecticid Fipronil, asupra europenilor planeaza acum suspiciunea imbolnavirii cu hepatita E din cauza unor produse din carne de porc.

Produsele cu pricina au fost vandute de un lant de supermarketuri din Marea Britanie iar conform unor cercetatori ai serviciului de sanatate publica din aceasta tara este posibil ca mii de persoane sa fi fost infectate cu hepatita E – forma care duce la ciroza. Cert este ca 60 de persoane au contactat hepatita de tip E dupa ce au mancat produse de carne vandute de respectivul lant de magazine. Si asta in conditiile in care o investigatie facuta in perioada 2014 – 2016 a constatat ca 150.000 – 200.000 de britanici sunt infectati anual cu virusul acestui tip de hepatita. Deocamdata, numele lantului de supermaketuri vizat nu a fost facut public, dar se stie ca virusul hepatitei E a fost detectat in produse din carne ce proveneau din Olanda si Germania, dar si din alte state din Europa continentala, ceea ce inseamna ca pericolul infectarii planeaza asupra intregii Uniuni Europene. In ceea ce priveste simptomele prezentate de persoanele infectate cu hepatita de tip E, acestea sunt asemanatoare gripei – oboseala, dureri abdominale, stari de voma, dureri musculare – si ele persista cel putin o luna de zile. Cel mai grav este atunci cand cei afectati au un sistem de imunitate scazut, caz in care exista pericolul ajungerii la infectii cronice si ciroza hepatica. Descoperirea carnii de porc infestate ci virusul hepatitei E are loc la scurt timp dupa ce UE a fost alertata de descoperirea unor mari cantitati de oua contaminate cu insecticid Fipronil – substanta extrem de toxica in conformitate cu datele furnizate de Organizatia Mondiala de Sanatate.