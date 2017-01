Atentat cu camionul in Ierusalim: patru morti

Un camion a intrat ieri intr-un grup de pietoni in zona Armon Hanatziv (vestul orasului) in Ierusalimul vechi, o zona intens circulata. Victimele sunt in principal soldati ai armatei israeliene. Politia a invocat un ”atac terorist”.

Ultimul bilant al tragediei indica patru morti, trei femei si un barbat, toti soldati israelieni care aveau varste de 20 de ani. 15 persoane au fost ranite, intre care sapte grav. Politia si serviciile de ambulanta au anuntat ca soferul camionului a fost impuscat mortal. Soferul unui autobuz israelian, martor la evenimente, a declarat ca atacatorul, la volanul camionului, s-a indreptat direct catre un grup de soldati, care au deschis focul. Dupa un scurt ocol, camionul s-a indreptat din nou spre ei. ”Au tras in el pana l-au neutralizat”, a declarat martorul. Un purtator de cuvant al politiei israeliene, Micky Rosenfeld, a spus ca victimele faceau parte dintr-un grup de militari care coborau dintr-un autobuz pentru a se indrepta catre o zona de promenada care oferea o vedere ampla asupra Ierusalimului vechi. Brusc ”soferul camionului a demarat in directia lor”. ”La ora actuala, excludem ipoteza unui accident”, a precizat Rosenfeld. Identitatea atacatorului nu a fost dezvaluita insa, potrivit membrilor serviciilor de securitate palestiniene, acesta era un palestinian care locuia in cartierul Jabal Moukaber, in Ierusalim est.