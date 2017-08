Atacul din piata finlandeza, soldat cu doua decese, anchetat ca act terorist

La o zi de la producerea incidentului s-a aflat ca politia finlandeza trateaza episodul in urma caruia doi oameni au pierit si alti opt au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind raniti in timpul atacului stradal din Turku, drept un act de natura terorista.

Conform site-ului CNN, principalul suspect in cazul de fata – ajuns inca din ziua precedenta in custodia politiei locale – este un tanar in varsta de doar 18 ani, de origine marocana. Din cate se pare, arma folosita ar fi fost un cutit. Pana la momentul de fata nu se cunoaste exact motivatia care l-ar fi putut impinge pe agresor sa comita astfel de fapte.

sursa foto: captura youtube/Ruptly