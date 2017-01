Atacul de Revelion din clubul turcesc, revendicat. Mai multe persoane, retinute

In conditiile in care autoritatile turce continua investigatiile menite sa lamureasca exact circumstantele in care 39 de oameni si-au asit sfarsitul in noaptea dintre ani, intr-un club din metropola Istanbul, s-a aflat faptul ca atacul sangeros a fost revendicat din directia autointitulatei grupari Stat Islamic.

Cel putin asta noteaza presa locala, care mentioneaza faptul ca in urma atacului de Revelion au ajuns pe mana medicilor si alte 65 de persoane, care au avut de suferit de pe urma dramei puse la cale de cel putin un individ inarmat despre care se crede ca areusit sa fuga, dupa ce a deschis focul in club, semanand groaza in calea sa. Imagini cu presupusul atacator au fost surprinse de camere de supraveghere.

Trebuie mentionat, insa, faptul ca potrivit hurriyetdailynews.com, politia din orasul amintit a retinut nu mai putin de 8 persoane despre care se crede ca ar putea avea legatura cu atacul de Anul Nou.

De asemenea, e important de amintit faptul ca, desi printre cele 39 de persoane care si-au gasit sfarsitul in clubul in care venisera sa petreaca de Anul Nou se gasesc si 25 de cetateni straini, din datele facute publice deunazi de catre reprezentantii MAE rezulta ca ”nu exista persoane de cetatenie romana printre victimele identificate”. La momentul respectiv se preciza, insa, faptul ca ”procedura de identificare a celorlalte persoane decedate este in curs de desfasurare”.

