Atacam Londra cu o colectie de genti din lemn

In perioada 23 – 25 iulie, brandul romanesc Lemnia va expune in Londra, pentru al doilea an, in cadrul targului international Pure London, alaturi de alte 700 de branduri de fashion selectate din intreaga lume.

Brandul Lemnia s-a nascut din viziunea unui arhitect, Razvan Chelu, si maiestria in prelucrarea lemnului a tatalui sau, Florin Chelu, iar asemenea materialelor naturale din care este creata, niciuna dintre gentile – statement ale brandului nu este identica cu alta. Gentile Lemnia sunt create din diferite esente de lemn si piele naturala si sunt readuse in contemporan. Cea mai noua colectie, Geometric, impinge limitele designului si redefineste ideea de forma, geometria fiecarei genti capatand viata proprie si invitandu-si purtatoarea intr-o calatorie la granita dintre bidimensional si tridimensional.