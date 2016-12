Atac sangeros la Berlin – 12 morti/ ce se stie despre soferul camionului (VIDEO)

Episodul de groaza care s-a derulat luni seara, amintindu-le multora de tragedia de la Nisa, din vara, a lasat in urma 12 morti si 48 de raniti, din cate indica cele mai recente cifre prezentate de presa germana.

Pe langa grija pe care medicii le-o acorda victimelor accidentului – pe care autoritatile locale nu l-au incadrat, pana la momentul de fata, in randul unui “atac terorist” – atentia germanilor, dar nu numai se indreapta catre ancheta desfasurata de oamenii legii, menita sa stabileasca exact conditiile in care a ajuns camionul sa loveasca in plin oamenii aflati la un targ de Craciun din inima Capitalei, Berlin.

Pana la momentul de fata se stia doar ca politistii au gasit in cabina camionului doua persoane, doi barbati mai exact. Unul dintre ei, soferul -un tanar de origine afgana sau pakistaneza, acest aspect nefiind clarificat inca, din cate anunta BBC, citand surse din randul anchetatorilor – a fost arestat. In cabina se mai afla, insa, un alt om, care era decedat. Din cate anunta presa internationala, ar fi vorba despre un cetatean polonez, despre care se crede ca ar fi fost soferul initial al camionului care transporta bare de metal, autovehiculul fiind, de altfel, inmatriculat in Polonia. Se are in vedere faptul ca, de fapt, camionul ar fi fost furat si deturnat de la parcursul sau, pentru a fi folosit in atacul produs dupa ora 20, ora Germaniei.

Potrivit DPA, soferul in varsta de 23 de ani ar fi ajuns pe taram german la inceputul acestui an. Se pare ca ar fi locuit intr-o tabara de refugiati. Mai mult, o publicatie locala noteaza ca suspectul ar fi avut probleme cu legea, dar ca a fost vorba doar de incidente minore. Nu se cunosc eventuale afinitati pentru grupari teroriste.

Imagini filmate la scurta vreme de la atac: