Atac intr-un oras finlandez: suspect impuscat/Primele imagini de la fata locului

Un nou caz de o violenta extrema ajunge in atentia opiniei publice la doar o zi dupa ce Spania s-a confruntat cu doua atacuri – unul cu o furgoneta, altul cu o masina mica, soldate cu 14 morti si peste 100 de raniti.

De aceasta data pare sa fie vorba despre un atac cu un cutit. Ce se stie pana la momentul de fata este faptul ca, potrivit presei internationale, incidentul s-a produs in cursul dupa-amiezii, in orasul finlandez Turku, situat la circa 140 de kilometri de Halsinki, capitala statului.

Din primele informatii furnizate de politia locala, ar fi mai multe persoane injunghiate. Numarul lor nu a fost deocamdata comunicat. La locul incidentului au fost vazute mai multe masini de ambulanta. Ce se mai stie este faptul ca oamenii legii au in custodie un suspect, pe care l-ar fi prins dupa ce l-ar fi impuscat in picior. Dar si ca, din cate se poate vedea din primele imagini surprinse la fata locului si postate pe Youtube, mai multi oameni aflati in zona au fugit cat mai departe de locul incidentului.

Inca nu se cunosc detalii cu privire la situatia care a declansat atacul din Finlanda.





sursa foto: captura youtube