Atac intr-un magazin german: un om a murit/Sunt si persoane ranite (VIDEO)

Un incident violent intr-un supermarket din nordul orasului german Hamburg a facut necesara interventia medicilor si a politiei locale.

Din pacate, eforturile doctorilor de a salva o persoana cazuta victima atacului au fost zadarnice. Din cate anunta site-ul BBC, citand politia germana, sunt mai multe persoane ranite in acelasi incident. Numarul acestora din urma nu a fost anuntat oficial. Din cate se pare, arma folosita in atac ar fi fost un cutit.

Pana la momentul de fata nu se cunosc motivele din spatele acestui atac. Ce se stie este ca politia locala are in custodie un suspect. De altfel, zona a fost impanzita de forte de ordine, odata ce cazul a ajuns in atentia oamenilor legii.

sura foto: captura youtube/PTI