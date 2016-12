Atac armat la Zurich: trei victime/autorul ar fi fost gasit mort

A fost o zi de luni marcata de trei incidente sangeroase. Unul dintre aceste episoade a avut loc in Elvetia, la Zurich, si s-a soldat cu ranirea a trei persoane. Cele mai recente informatii venite din directia politiei locale indica faptul ca atacatorul ar fi fost gasit fara suflare.

Pe langa atacul de la targul de Craciun de la Berlin, dar si impuscarea ambasadorului rus de la Ankara, un al treilea incident sangeros s-a produs pe finalul zilei de luni. Este vorba despre un atac asupra unui centru islamic din centrul orasului Zurich, in care se aflau mai multi oameni, si care a trimis pe patul de spital trei persoane, cu varste intre 30 si 56 de ani, aflate in zona destinata rugaciunilor. Din cate anuntau oamenii legii locali, intr-un comunicat facut public dupa producerea atacului armat, suspectul – un barbat de circa 30 de ani, imbracat in negru si cu capul acoperit cu o caciula inchisa la culoare, daduse bir cu fugitii. Dupa cum era de asteptat, anchetatorii au demarat o operatiune de proportii, pentru a-i da de urma.

In urma cu doar cateva minute, pe contul de Twitter al politiei din Zurich s-a anuntat ca a fost gasit un barat fara suflare, despre care se presupune ca ar fi autorul atacului de la centrul islamic. Motivele pentru care a tras asupra persoanelor aflate in centrul respectiv nu au fost lamurite cu precizie, oamenii legii mentionand ca nu poate fi facuta o legatura clara intre suspect si ISIS.

sursa foto: captura youtube