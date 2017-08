Astmul si bronsita au ucis 3,6 milioane de persoane intr-un an

In 2015, 3,2 milioane de persoane au murit din cauza bronsitei iar 400.000 de astm, potrivit unui raport al The Lancet Respiratory Medicine, publicat ieri.

Cercetatorii Universitatii din Washington au analizat date din 188 de tari pentru a estima numarul cazurilor si deceselor, din 1990 si pana in 2015, provocate de aceste doua maladii. In aceasta perioada, numarul total al deceselor in urma bronsitei a crescut cu 12% din cauza cresterii si imbatranirii populatiei. In schimb, decesele provocate de astm au diminuat. Daca astmul este mai frecvent decat bronsita (358 de milioane de persoane afectate) aceasta din urma este de opt ori mai mortala, indica raportul. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in 2015 bronsita reprezenta a patra cauza de deces in lume, dupa maladiile cardiace, accidentele vasculare cerebrale si infectiile respiratorii. Astmul si bronsita se manifesta diferit in tarile observate. Tarile asiatice nu venituri mai ridicate, Europa centrala, Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Europa de Est si America latina (Anzi) sunt mai putin atinse de bronsite iar Europa centrala si de Est, China, Japonia si Italia au cele mai mici rate ale imbolnavirilor de astm. Specialistii denunta aceste cifre ridicate, explicand ca cele doua maladii sunt deseori prost tratate sau ignorate, in conditiile in care preventia si tratamentul nu sunt costisitoare. 85% din cazurile de bronsita sunt legate de tutun dar ele pot fi legate si de poluarea aerului. Consumul de canabis dar si gatitul pe lemne sau carbuni favorizeaza bronsitele. In privinta astmului, omenirea stie inca foarte putin despre cauzele acestei afectiuni.