Asta e cea mai buna suita de lux din lume!

Katara Suite a fost votat cel mai bun apartament de hotel din lume la World Travel Awards 2016, gala care a vizat – la respectiva categorie – 85 de selectii suite de pe intreg mapamondul. Oarecum surprinzator, discutam despre un hotel din Milano, Italia, nicidecum despre un stabiliment de lux din New York, Geneva, Cannes, Istanbul sau Shanghai, orase recunoscute pentru servicii de calitate pe acest segment. Katara Suite este un apartament de 1.000 de metri situat la etajul 8 al Excelsior Hotel Gallia, o bijuterie arhitecturala in stil Belle Epoque, situata in Piazza Duca d’Aosta din Milano. Un hotel de 5 stele, inaugurat in 1932, dar complet renovat recent sub bagheta renumitului designer Marco Piva. Katara Suite dispune de propriu lift, sala de conferinte, doua terase si patru dormitoare, toate cu pat matrimonial si candelabre realizate din sticla de Murano. Ideal pentru vedete si/sau demnitari, avand in vedere ca perimetrul dispune de geamuri anti-glont. O noapte aici te costa 20.000 de euro pe noapte, desi sunt perioade ale anului in care poate fi rezervat si cu jumatate din suma.