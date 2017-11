Asmutirea cainilor asupra oamenilor, atac armat

Desi pare ciudat, un astfel de comportament este taxat dur in multe tari din lume si este agravat in cazul in care animalul face parte dintr-o rasa considerata periculoasa.

E drept, deocamdata, propunerea apare in proiectul actului normativ lansat deja in dezbatere publica de Ministerul Internelor cu privire la ”Legea politiei”. Practic, persoanele care vor instiga la atac un animal vor savarsi un atac armat, asa cum reiese din proiectul de lege al ministerului. Asadar, animalele vor reprezenta, alaturi de armele de foc, obiecte, substante si dispozitive, instrumente de atac armat. In acelasi proiect, se face referire si la enumerarea mai clara a situatiilor cand o persoana poate fi dusa la sectie. In principiu, cu exceptia unor situatii bine definite, persoana dusa la sectie nu va putea sta acolo mai mult de 24 de ore. De asemenea, politistul va trebui sa scrie intr-un document care sunt motivele pentru care persoana e condusa la sectie, masurile luate cu aceasta ocazie, modalitatea in care i s-au adus la cunostinta drepturile sale persoanei duse la sectie, rezultatul controlului corporal sau al bagajelor, daca s-au folosit mijloace de constrangere, ora inceperii verificarii situatiei persoanei si luarii masurilor legale. O copie de pe acest inscris va fi data si persoanei duse la sectie.