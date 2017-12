Asesoft-ul lui Ghita se vinde pe bucati

Asesoft Technologies, aflata in faliment, incepe sa isi vanda activele. Compania a incheiat anul trecut cu pierdere de 29,2 milioane de lei, dublu fata de anul precedent.

Asesoft are datorii de peste 97 milioane de lei si incearca acum sa vanda 3 terenuri (in suprafata cumulata de circa 1.890 metri patrati), doua cladiri (suprafata construita de peste 1.050 metri patrati si 15 masini Fiat, Ford, Citroen sau Audi. Terenurile si cladirile se afla in Ploiesti. La acestea se adauga un intreg bloc cu 23 de apartamente, tot in Ploiesti, evaluat la peste 10,6 milioane de lei si un spatiu comercial de 103 metri patrati in Targu Jiu. Asesoft Technologies a intrat in insolventa in iunie anul trecut, la propria cerere, pentru imposibilitatea achitarii la termenele scadente a obligatiilor fata de creditori, in suma de 31,25 milioane de lei. Dupa aproape un an, judecatorii au hotarat intrarea in faliment a companiei, la cererea administratorului judiciar, Via Insolv. Cel mai mare creditor al Asesoft este BCR, cu 30,77 milioane de lei. Si 2K Telecom, firma detinuta integral de fratele lui Sebastian Ghita, Alexandru Ghita, este creditor Asesoft cu 5,42 milioane de lei. Pe lista celor ce vor bani de la Asesoft se mai afla ANAF Ploiesti – 3,53 milioane de lei si Ministerul Dezvoltarii Regionale – 3,48 milioane de lei.