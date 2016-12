Asasinul lui Karlov l-a pazit de 8 ori pe Erdogan

Gruparea terorista Jabhat al-Sham (fosta Front al-Nusra), afiliata Al-Qaida, a revendicat ieri uciderea fostului ambasador al Rusiei la Ankara. Pe de alta parte, mari semne de intrebare se pun cu privire la fortele de securitate turce, in cazul asasinului lui Andrei Karlov, Mevlüt Mert Altintas, acuzat ca a fost si ”gulenist” si ”terorist”.

Jabhat al-Sham face parte din coalitia terorista Jaish al Fatah (Armata Cuceririi), formata in 24 martie 2015, care aduna mai multe grupari teroriste siriene active in guvernoratul Idlib si in unele parti din guvernoratele Hama, Lataqia si Alep. Stupefiant, presa turca a dezvaluit ca ucigasul lui Andrei Karlov, un politist de 22 de ani, a facut parte de opt ori din dispozitivul de securitate insarcinat cu protectia presedintelui Turciei, Recep Erdogan, incepand cu luna iulie, dupa puciil esuat din aceasta tara. ”Era membru al echipei care asigura securitatea presedintelui si care era plasata in spatele garzilor de corp ale lui Erdogan”, arata Abdulkadir Selvi, jurnalist de la Hurriyet. In egala masura stupefiant, Mevlüt Mert Altintas era si membru al Jabhat al-Sham, filiala siriana a Al-Qaida, potrivit site-ului israelian de informatii militare Debkafile. Ucigandu-l pe ambasadorul rus, Altintas a clamat ca vrea sa razbune orasul Alep, cucerit de regimul presedintelui Bashar al-Assad, sustinut vital de aliatul rus.

Cum s-a putut infiltra atunci?

Pentru ca a fost ucis, va fi greu de stabilit daca a actionat singur si care i-au fost contactele in Siria sau in Turcia. La fel de greu de descoperit daca si cum Fortele speciale turcesti sunt infiltrate de agenti Al-Qaida. In ciuda acestor realitati care par a lega asasinatul de situatia din Siria, autoritatile de la Ankara afirma ca reteaua predicatorului Fethullah Gulen (FETO) este ”in spatele” uciderii lui Karlov.

In aceste conditii, se pot pune multe intrebari: Cum s-a putut infiltra Mevlüt Mert Altintas in fortele speciale ale politiei turce fara sa fie descoperit de serviciile de informatii (MIT)? Se poate spune ca, faptul ca un ”terorist” sau ”gulenist” a ajuns sa-l pazeasca pe Erdogan indica cat de vulnerabila este Turcia la atacuri comise de membri ai unor organizatii radicale? Apoi, daca Mevlut a fost adept al lui Gulen, este ciudat ca aceasta caracteristica a scapat vigilentei autoritatilor, in conditiile epurarilor nationale dupa puciul esuat. Parcursul candidatilor la postul unde a activat acecsta este verificat in amanunt, se fac anchete cu privire la familiile politistilor din serviciile speciale, la cariera, apartenenta politica etc.

Mai ales ca, potrivit ziarelor pro-guvernamentale turcesti, Mevlut avea toate caracteristicile unui ”gulenist”: educat in scolile confreriei FETO, avea asupra lui carti ale predicatorului si utiliza aplicatia Internet Bylook, frecvent utilizata de pucisti. In schimb, colegii sai apropiati, si ei gulenisti, nu au scapat de epurarile de dupa 15 iulie, aplicate drastic in randurile politiei.

Berlin: politia cauta acum un tunisian

Fortele de politie pregateau ieri o operatiune ”iminenta” in Renania de Nord-Westfalia (est) dupa ce documentele unui tunisian au fost descoperite in camionul folosit in masacrul de luni seara. O informatie confirmata de ministrul german de Interne. Potrivit presei germane, suspectul (Anis A., care ar fi ranit ) s-a nascut in 1992 in Tatouine (sudul Tunisiei) si este cunoscut sub trei identitati diferite. Politia germana a arestat, ieri, un alt suspect in legatura cu atacul de luni, dar acesta a fost eliberat. Autoritatile, citate de presa germana, au indicat ca Anis A. este considerat periculos, fiind legat de ”o retea salafist-islamista”. ISIS a revendicat atentatul din Berlin insa autoritatile au reactionat cu prudenta la aceasta revendicare. Tunisianul a sosit in Germania via Italia, cu valul de refugiati din 2015-2016.