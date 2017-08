Arsita in toata tara. Au intrat in vigoare avertizarile COD ROSU si PORTOCALIU

A doua avertizare COD ROSU de canicula emisa in aceasta vara a intrat in vigoare. E valabila pentru 12 judete din tara, restul lor si Capitala aflandu-se sub incidenta unui COD PORTOCALIU. Pe scurt, nicio parte a tarii nu scapa de temperaturile de foc, care atrag si un disconfort termic pe masura.

Daca in zonele aflate sub COD ROSU maximele prognozate de meteorologi pot ajunge si la 39-42 de grade, in restul teritoriului, colorat cu portocaliu pe harta atasata, si inclusiv in Bucuresti, specialistii anunta valori de pana la 36-39 de grade.

Caldura extrema se va mentine si sambata, cand, de asemenea, sunt in vigoare avertizarile mentionate anterior.

Data fiind situatia, e bine sa aveti in vedere recomandarile medicilor si sa incercati pe cat posibil sa limitati iesirile prin soare, in intervalul 11-18, sa beti cat mai multa apa si mai putina cafea, dar si sa purtati haine deschise la culoare si din fibre naturale.