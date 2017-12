Arsinel are un stent

Managerul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, Adriana Nica, a declarat ca actorului Alexandru Arsinel i-a fost implantat ieri un stent, starea acestuia dupa interventie fiind una favorabila.

“A fost supus mai multor analize medicale. S-a decis internarea in Sectia de cardiologie a Spitalului Universitar. Pentru a avea si o parere medicala mai amanuntita a venit si domnul profesor Vinereanu care l-a examinat si a decis, impreuna cu domnia sa, sa continue investigatiile in cursul diminetii. Astazi (n.red. ieri)a fost supus unei coronarografii in urma careia s-a decis implantarea unui stent pe artera interventriculara anterioara inimii. Starea domniei sale este acum favorabila, este constient, cooperant, stabil hemodinamic, respirator, mananca, este foarte bine. In functie de evolutia ulterioara, domnul profesor Vinereanu si medicii Sectiei de cardiologie vor decide ziua cand domnul Alexandru Arsinel va putea fi externat”, a spus Nica. Potrivit medicului, intra-procedural nu a aparut nicio complicatie, iar interventia a durat in jur de 40 de minute, totul decurgand in conditii normale. “Se introduce un cateter pe artera femurala. Cateterul acesta este insotit de un balonas care se deschide fix in zona arterei stenozate si permite in felul acesta revascularizatia muschiului cardiac in zona unde perfuzia coronariana nu s-a putut face in conditii optime din cauza acestei obstructii. 70% artera era obstruata, motiv pentru care s-a decis implantul unui stent, care se umfla ca o umbreluta si permite revascularizatia muschiului cardiac”, a explicat managerul spitalului.