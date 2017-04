Armata vrea sa cumpere rachete Patriot

Armata autohtona ar urma sa aiba in dotare cateva rachete tip Patriot, cumparate de la americani, ca parte din proiectul de inzestrare a acestei structuri.

Un anunt in acest sens a venit, joi, chiar din directia sefului Statului Major, generalul Ciuca. De la Smardan, unde a avut loc un exercitiu comun romano-american, oficialul a explicat ca achizitia acestor rachete vine dupa prima escadrila de avioane F-16. “Sistemul Patriot se incadreaza in sistemul integrat multilevel de aparare antiaeriana a spatiului aerian al Romaniei. (…) Important este ca el va fi demarat in acest an”, a punctat generalul.

Pana la momentul de fata nu se stie, insa, cate rachete ar urma sa fie cumparate si nici alte detalii despre aceasta procedura de achizitie.

