Armata nevazuta a Strazii

Toti am fost martori, prin intermediul televiziunilor, la atacarea unui pensionar de catre unul dintre cei ce protesteaza la Piata Victoriei. Face parte din miscarea #rezist, acea imensa masa de manevra folosita pentru realizarea celor mai abjecte interese: demiterea Guvernului la presiunea strazii, nerecunoasterea rezultatului legal al alegerilor din 2016, instigare la nerespectarea ordinii de drept sau crearea de tulburari sociale. Intr-o oarecare masura, se cam stie din cine este compusa aceasta armata, dar, cine o conduce? Cine ii coordoneaza miscarile cu atata precizie?

Autoritatile sunt complet lipsite de reactie sau, in cazul cel mai fericit, sunt de o timiditate impardonabila. In schimb, umplu ecranele cu vorbe goale, pe langa subiect, incercand, penibil, sa-si acopere incapacitatea de a gestiona situatia.

Leapsa cu jandarmii

Toate mitingurile, de cand au inceput, au fost ilegale. La fel sunt si acum. Nu au avut niciun fel de autorizatie. Sunt plictisit de formule de genul „lasa-i sa protesteze” sau „e un miting spontan”. Atat timp cat e anuntat pe retelele de socializare, cu zile sau saptamani inainte, numai protest spontan nu poate fi. Anonimii Pietei Victoriei, pentru ca intr-o proportie covarsitoate sunt anonimi, au prins curaj. Jandarmii au devenit piese de butaforie si dau inapoi in fata tupeului golanesc. A doua zi, ministresa de la Interne bate din pleoape la televizor, zice trei cuvinte si gata treaba. S-a rezolvat. Nu cred ca la nivel de minister exista vreun studiu despre turma de manevra folosita, pana acum, cu succes. Nu cred ca s-a gandit cineva la profilul psihologic si social al acestor tineri atat de frumosi si liberi incat cetateanul civilizat o rupe la sanatoasa chiar de la primul contact. Par imprevizibili la prima vedere, dar miscarile lor nu sunt greu de intuit. Totul e sa se vrea, dar cine sa o faca?

Si tu, Klaus?

In spatele trupelor de asalt se ascunde, conform www.activenews.ro, o puzderie de ONG-uri cu oameni foarte bine instruiti pentru a actiona in astfel de momente, si imprastiati in toate institutiile. Din interiorul acestui conglomerat de grupuri si organizatii au aparut, deja, dezvaluiri care ar pune pe ganduri pe oricine e cat de cat normal la cap. Se vorbeste de sume imense de finantare, inclusiv de la UE, pe care nu le-a controlat nimeni. Au la dispozitie DIGI 24 TV, goarna SRI, mai nou si Realitatea TV le zambeste si le face cu ochiul, si publicatii cunoscute sau obscure, in care ideologii lor isi expun ideile. Paul Hitter, traitor printre ei si autorul dezvaluirilor, arata ca protectia le este asigurata inclusiv la nivel politic, prin PNL si USR. Grupul pentru Dialog Social si revista Dilema, vechi creatii sorosiste, intretin atmosfera fierbinte alaturi de zeci de site-uri ale grupurilor si bloguri personale de unde se transmit mesajele si convocarile la proteste. Nici Klaus Iohannis nu este iertat, fiind unul dintre cei care le tin spatele. Cred ca la ei se referea cand spunea „romanii mei”. Se confirma, astfel, teoriile potrivit carora principala forta pe care se bazeaza este strada, la fel ca in 2014, pe care o va folosi si la alegerile din 2019. Iar pana atunci turma e lasata sa exerseze in voie, in speranta ca mai doboara un guvern. Si, cand o vezi pe Laura Codruta Kovesi in studioul #Rezistenta TV, fara reactii cand se facea convocarea pentru protestul de acum o luna, parca mai vii de acasa, nu?