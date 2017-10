Armata a sarbatorit ziua lui Iohannis

Ziua Armatei. Teoretic. Momente cu Iohannis. Cu fanfare si soldati care defileaza. Camerele, tot pe Iohannis. Sluba religioasa. Din spate, discret, tot Iohannis. Poate era ziua lui de nastere si nu mi-am dat eu seama.

Nu se stie de ce se sarbatoreste Ziua Armatei pe 25 octombrie. Nici Iohannis nu stie, ca eu cred ca ne-ar fi spus macar cateva vorbe in discursul lui plictisitor. El a facut Fizica, a descoperit de ce e intuneric noaptea, nu are treaba cu ultimul oras eliberat, Carei. Asta tine de Istorie. Iar Carei de Geografie. Am aflat ca ne inarmam pe bani multi. N-am aflat cine ne ataca. Am aflat ca aviatia militara face. Sau va face. N-am aflat cat costa. Am aflat ca Parteneriatul Strategic, atat, ceea ce stiam si pana acum. Cu majuscule. Nimeni nu a aflat de ce. Am mai aflat si ca NATO. Atat. Si de asta stiam. Am aflat si de Flancul Estic. Tot cu litere mari, ca la Uniunea Europeana. Exagerez, de asta n-a zis, am dat-o ca exemplu. Chiar, cum de i-a scapat? Am mai aflat si ca Prezenta Aliata Adaptata. Nu am flat de ce si asta e tot cu majuscule. Si nici ce e. Si nici ce legatura are cu eliberarea Careiului. Cine cu cine se Prezenta? O fi bine asa? Sau Adaptata se Aliata? Limba romana? Nimeni nu stie. Am vazut ca Iohannis a depus o coroana. N-am vazut sa fi dat mana cu Dragnea sau Tariceanu. O fi fost cameramanul cu ochii dupa vreo dama din multime. Am vazut si defilare. Si tobe. Si mult Iohannis. Prea mult pentru o zi care nu ii este dedicata. Ca nici la Carei n-a luptat, iar cand s-a dus in Afganistan a fost cu mirobolanta Carmen, sa-i vada soldatii fustita. Oricum, a fost frumos ca Armata Romana l-a aniversat pe Iohannis.