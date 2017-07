Armani intra la apa!

Giorgio Armani isi va restrange radical numarul brandurilor, dar si reteaua de magazine. Decizia vine dupa ce compania italiana a inregistrat primele scaderi ale vanzarilor din 2009.

Casa de moda din Milano va ramane cu trei branduri, de la sapte, acestea urmand sa acopere toate liniile, de la blugi, la elemente de mobilier. Armani va aduce linia haute couture Prive si brandurile de mobila si de obiecte folosite in casa Armani/Casa sub umbrela Giorgio Armani, in timp ce brandurile Collezioni si Jeans vor fi introduse sub brandul Emporio Armani. Vanzarile Armani Group au scazut cu 5% in 2016, la 2,5 miliarde de euro, desi profitul a crescut la 271 de milioane de euro de la 241 de milioane de euro, datorita reducerilor costurilor. “2016 s-a dovedit a fi un an dificil pentru moda si pentru sectorul de lux”, a declarat presedintele si directorul general Giorgio Armani. O strategie similara a folosit-o si compania britanica Burberry Group, strangand trei branduri intr-unul singur. Pe 11 iulie Giorgio Armani a implinit 83 de ani, insa continua sa lucreze fara oprire. Celebrul designer, care a imbracat actorii de la Hollywood in 200 de filme, a declarat recent pentru Financial Times ca succesiunea sa este deja pregatita, dar detaliile le va anunta “la momentul oportun”.