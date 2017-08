Arhiepiscopul Tomisului ramane sub control judiciar

Inaltul prelat nu a obtinut de la instanta vestea la care spera – si anume ridicarea masurii controlului judiciar in dosarul in care a fost trimis in judecata.

Desi IPS Teodosie a cerut, prin intermediul aparatorului legal, revocarea controlului judiciar, judecatorii Curtii Supreme au respins solicitarea.

Decizia, luata marti, este una definitiva si vizeaza cauza in care procurorii de la DNA Constanta il acuza pe Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, de nereguli privind obtinerea unor fonduri europene.