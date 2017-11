Argatul lui Ciolos s-a prins greu ca Dragnea e naspa

Daca tot a intors spatele PSD-ului, partidul care l-a bagat in Parlamentul European, Sorin Moisa ar putea sa renunte si la fotoliul de europarlamentar plus dolofana leafa aferenta ca dovada suprema a dezgustului care il incearca.

Pe scurt, Moisa (fost director de Cabinet al lui Dacian Ciolos pe vremea cand acesta era comisar european!) si-a anuntat demisia din PSD sambata, pe Facebook, motivele invocate fiind alunecarea PSD-ului condus de Liviu Dragnea spre un ”nationalism de tip polonez sau maghiar, frustrat, in mod steril opus Bruxelles-ului” si ”neasumarea cu prioritate” a luptei anticoruptie. Scarbit pana peste poate de asemenea practici, Moisa a gasit in el puterea nu numai sa plece din PSD, ci si sa parcurga lungul drum care desparte stanga de dreapta politica, poposind in final la PPE. Tradati fara preaviz, pesedistii au realizat brusc ca Moisa nici nu este de fapt un social-democrat sadea ci un necunoscut parasutat in partid de Victor Ponta. ”Colegii din CEX au fost anuntati de Victor Ponta cu doua ore inaintea de intrunirea pentru validarea listelor ca Sorin Moisa trebuie sa fie pe lista. Ne-am trezit cu el pe lista in urma deciziei presedintelui de atunci al PSD, Victor Ponta. Impus si garantat de un singur om, singurul care il cunostea si-l dorea: Victor Ponta!”, sustine Codrin Stefanescu. Olguta Vasilescu confirma si ea legatura dintre Moisa si Ponta, dar include si Securitatea in ecuatie. ”Pentru PSD el nu exista! Simplu! Doar pentru Victor Ponta, singurul care a vazut <<meritele>> sale, dupa cum insusi Moisa sau Moise sau cum l-o chema afirma. Dar nu inteleg de ce pleaca la PPE si nu face grup partiduletului lui Ponta? Un grup politic al Securitatii nu aveti in Parlamentul European?”, a comentat sarcastic Vasilescu.