Arestata pentru ca s-a urcat beata pe …cal!

Se stie, caii putere si bautura nu fac casa buna, dar sa folosesti insusi calul in loc de masina, dupa ce ai golit mai multe pahare de whiskey, iata o idee proasta care te poate arunca dupa gratii.

S-a intamplat in Statele Unite, Donna Byrne, de 53 de ani, a fost arestata de politia din Florida pentru “conducerea unui cal in timp ce se afla sub influenta alcoolului”. Dar asta nu e tot, biroul serifului din comitatul Polk(zona de sud est a statului), a mai acuzat-o pe femeie de neglijenta fata de propriul animal, in timp ce se deplasa(probabil in zig-zag) pe sosea, motiv pentru care bietul cal putea fi ranit sau omorat, impreuna cu nesabuita sa stapana. Politia a intervenit dupa ce a fost anuntata de un trecator, Donna Byrne a fost imediat plasata in arest, iar patrupedul a fost trimis intr-un adapost pentru animale al biroului serifului. “Dna Byrne nu era, in mod evident, in stare sa se deplaseze pe strada. S-a pus in pericol nu numai pe sine, ci si calul si toate persoanele care circulau pe aceasta strada care este in general foarte frecventata”, a spus seriful Grady Judd.