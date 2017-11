Arestari in dosarul decontarilor medicale fictive, dupa valul de 16 retineri

Cercetarile in dosarul in care procurorii vorbesc despre decontari de servicii medicale fictive, au fost extinse. Astfel ca s-au facut noi audieri si, seara trecuta tarziu s-a aflat ca DNA-ul a dispus retinerea, pentru 24 de ore, a unui numar de 16 persoane in acest caz.

Toti acestia sunt reprezentanti ai unor firme de servicii medicale la domiciliu. In cazul lor, procurorii au propus instantei in fata careia au fost prezentati luni, in speta magistratilor Curtii de Apel Bucuresti, arestarea preventiva pentru 30 de zile.

Ulterior, in cursul noptii trecute, judecatorii au dispus arestarea preventiva a doua dintre persoanele cercetate in acest caz, plasarea altor 8 in arest la domiciliu, dar si cercetarea celorlalte 6 sub control judiciar.

Procurorii sustin ca suspectii, “in cursul anchetei penale, au incercat sa influenteze martorii in cauza si sa contrafaca mijloace de proba constand in inscrisuri, atat in mod direct, cat si prin determinarea altor persoane sa adopte astfel de comportamente”, dar si ca “exista date si probe potrivit carora, incepand din anul 2016, reprezentantii unor firme furnizoare de servicii medicale fara activitate reala ori legala, aflate in relatie contractuala cu C.A.S.M.B., au aderat la grupul infractional constituit din functionari si conducatori ai C.A.S.M.B. Incepand cu luna martie 2017, gruparea infractionala a fost sprijinita si de presedintele C.N.A.S., BURCEA Marian”.

Va amintim ca la inceputul lunii septembrie, in acelasi caz s-au facut alte 14 retineri, inclusiv a sefului CNAS de la acea data, Marian Burcea.