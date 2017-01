Arestarea lui Ghita: prabusirea RTV

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, ieri, sa admita cererea DNA de inlocuire a controlului judiciar pe cautiune cu arestul preventiv in cazul lui Sebastian Ghita. Pe numele deputatului a fost emis mandat de arestare in lipsa.

Desi pe Sebi Ghita pare sa-l fi inghitit pamantul, de azi, o armata de politisti vor pandi fantoma acestuia pentru a o aduce dupa gratii. Tipic romanesc, alergatul dupa cai verzi pe pereti. Asta in vreme ce SRI tace malc, in loc sa se ofere sa sape dupa seful RTV, lasand boborul sa se distreze cu impotenta „organismelor de forta”, o caterinca nationala perpetua. Dar, sa presupunem ca un fost plutonier, acum agent principal, il salta pe afacerist in timp ce acesta gusta o cupa de Moet in bojdeuca sa secreta. Evident, Zorro-ul alb-albastru face dreptate, adica il baga pe sfidator la mititica. Bon, dar care ar fi consecintele audio-vizuale ale incarcerarii lui Ghita? Tinand cont de precedentele astfel de actiuni vizavi de mogulii mass-media, intrarea lui Sebi la bulau va duce la prabusirea postului Romania TV, canalul cu cea mai spectaculoasa crestere a audientei din peisajul TV romanesc. De ce s-ar prabusi? Pai, din cauze financiare. Asa s-a petrecut in cazul lui Vantu, a lui Sarbu, ba chiar si a lui Voiculescu, desi e mai putin vizibil. Bref, oamenii lasati sa asigure supravietuirea economica a fiecarui post in parte nu reusesc sa produca la nivelul la care „produceau” mogulii insisi. Pentru ca numele si valoarea cuvantului managerilor nu pot egala intelegerile ce se pot face cu patronul in sine. Asa apar semnele unei crize financiare. Primii care miros aceste semne sunt vedetele tv care sunt bine cotate pe sticla. Firesc, acestea n-au nici un chef sa vada cum le scade nivelul de trai, asa ca migreaza catre noi orizonturi, cel putin la fel de banoase ca si cele dinainte. E de ajuns ca una, hai, doua vedete sa-si ia talpasita pentru ca, imediat, sa inceapa hemoragia. Asta va duce la prabusirea iremediabila a audientelor si iesirea Romaniei TV din plutonul conducator. Si gata, decesul e iminent. Am putea incheia aici articolul, dar mai trebuie spus ceva: este de ajuns sa afli la care post vor migra vedete precum Andreea Cretulescu (inventata si crescuta de Vantu) sau Ciutacu (devenit teleastru in curtea lui Voiculescu) ca sa stii ca acel canal TV va deveni succesorul si mostenitorul audientelor Romania TV. Fie ca va fi unul nou, fie ca este unul astazi marginas…