Arestare preventiva all inclusive

Ministerul Afacerilor Interne intentioneaza sa indulceasca viata persoanelor retinute preventiv.

Conform unui proiect pus de MAI in dezbatere publica, conditiile de arest preventiv ar urma sa se imbunatateasca simtitor si asta pentru ca modificarea regulilor este clar in favoarea retinutilor. Care, daca proiectul va fi legiferat, vor avea parte, lunar, de o vizita conjugala, consumata nu dupa gratii ci intr-o camera de hotel platita de MAI. In plus, arestatii preventiv vor avea acces la e-mail si dreptul de a-si cumpera, fara o limita de bani, tot ce vor de la magazinul inchisorii. Galantoni pana la capat, politistii se angajeaza si sa-i duca acasa pe gratis, cu masinile Politiei, pe cei eliberati din arestul preventiv. Desi noile reglementari incearca sa dea o aura de all inclusive ”sejurului” preventiv, marea problema este ca proiectul nu prevede si schimbarea actualului sediu. Ceea ce inseamna ca, odata reveniti de la hotel dupa intalnirea romantica lunara, arestatii preventiv vor da din nou ochi in ochi cu sobolanii rezidenti in ”beciul domnesc”, cu toaletele sportive stil turcesc si cu dusurile improvizate. Ceea ce inseamna ca MAI ar mai putea sa lucreze la proiect inainte de debutul viitorului sezon de arestari.