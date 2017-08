Arest special pentru betivii de la CM 2018

Autoritatile din Rusia, organizatoare a Cupei Mondiale la fotbal de anul viitor, s-au gandit si la microbistii consumatori de alcool de care nu duce lipsa tara, mai precis la modificarea conditiilor din celulele in care erau adusi betivii, foarte populare in perioada sovietica.

„Vitrezvieli” se numeau astfel de camere, unde respectivii, stransi de militie de pe strazi, erau depusi pentru „tratamentul alcoolismului”, numai celulele respective erau considerate pe buna dreptate niste inchisori veritabile. Desi Ministerul de Interne a renuntat la “vitrezvieli” in 2011, in prezent vicepremierul rus Vitali Mutko s-a gandit sa le introduca, dar in conditii mai “umane”.

“Ele sunt prezentate drept celule pentru betivi, dar, de fapt sunt o modalitate de creare de conditii umane. Daca o persoana a baut prea mult, are nevoie sa se odihneasca undeva. Asa ca mai bine sa o faca intr-un mod uman si demn”, a sustinut Mutko, care a fost si ministru al sportului. Camerele de trezire din betie vor fi introduse in cele 11 orase in care se va desfasura Cupa Mondiala in perioada 14 iunie-15 iulie 2018. Mai putin intelegator, ministrul de interne Alexander Golovoi, a declarat ca microbistii care vor fi gasiti fara tricouri pe ei, vor fi “combatuti fara mila” si ca nu vor exista “oameni pe jumatate dezbracati care sa umble pe strazile si prin pietele oraselor rusesti.