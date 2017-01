Are Jojo o fetita frumusica foc

Catalina Grama, alias Jojo, a nascut marti dimineata o fetita sanatoasa, pe nume Zora Maria Ipate. Anuntul a fost facut chiar de mamica fericita, pe internet.

“Zanuta noastra a venit pe lume! Astazi s-a nascut Zora Maria Ipate si lumea a zambit primind-o in bratele sale. Eu si Paul ne simtim binecuvantati si fericiti ca totul a fost bine si ca ne putem strange in sfarsit in brate minunea de fetita. Le multumim din toata inima tuturor celor ce ne-au fost alaturi in acest moment plin de emotie”, a transmis Jojo. Si actorul Paul Ipate a facut un anunt pentru prietenii sai virtuali.”Am sa fac un dicteu rapid al sufletului: se spune ca oamenii fac copii din egoism. Partial pot fi de acord. Dar din momentul in care oficial devii parinte, esti in stare sa renunti la tot pentru el. Pentru copil. Eu voi putea renunta la tot si sa dau tot pentru ea. Bine ai venit Zora:)”, a scris taticul.